Stasera la replica della serie The Good Doctor 2 su Rai Premium

Leggi su tutto.tv

(Di lunedì 19 settembre 2022) Le prime due puntateseconda stagioneThe2 tornano inquesta sera, lunedì 19 settembre, su Rai. Un gradito ritorno sul piccolo schermo per lache ha appassionato numerosi telespettatori e che è andata in onda in prima visione nel 2019. In America, invece, a ottobre debutterà la sesta stagione del medical drama che vede come protagonista principale l’attore Freddie Highmore che impersona il dottor Murphy. Un’idea concepita da David Shore che prende spunto da un format coreano che giungerà molto presto anche in Italia, come sempre in prima visione su Rai 2. Intanto, sul canale Usa ABC stanno cercando di dare vita a un possibile spinoff che mette in primo piano un’avvocata affetta da disturbi ...