Stadio Olimpico, sei infortunati su sette della Roma si sono fatti male sul campo di casa. Mourinho: "Sembrano le spiagge portoghesi"

José Mourinho lo paragona alle spiagge portoghesi, tante sono le irregolarità e le buche presenti. Quella del tecnico portoghese è solo l'ultima critica nei confronti del campo da gioco dello Stadio Olimpico di Roma, che da diverso tempo è al centro delle accuse di giocatori e allenatori. Secondo tecnici e calciatori, zolle e vuoti d'erba rendono estremamente difficile e pericoloso giocare su questo campo. Una teoria corredata dai numeri, sempre secondo gli addetti ai lavori: sei dei sette infortuni dei giocatori della Roma sono avvenuti proprio in casa, come quello di El Shaarawy e Kumbulla, che hanno riportato lesioni muscolari nella partita contro ...

