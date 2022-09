Spartak Mosca, sospeso Keita Balde: violato controllo antidoping in Italia (Di lunedì 19 settembre 2022) Keita Balde viene sospeso fino al 5 dicembre per violazione del controllo antidoping in Italia, come annunciato dal suo club attuale ovvero i russi dello Spartak Mosca. Compromessa, dunque, la partecipazione ai Mondiali 2022 in Qatar per il nazionale del Senegal. L’attaccante “è stato sospeso dal tribunale nazionale antidoping Italiano fino al 5 dicembre per violazione procedurale durante un controllo antidoping mentre giocava a Cagliari”. Secondo lo Spartak, il ventisettenne non potrà tornare ad allenarsi fino a ventidue giorni prima della fine della sua squalifica, come previsto dal regolamento FIFA. Il club russo non ha fornito dettagli sulla ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022)vienefino al 5 dicembre per violazione delin, come annunciato dal suo club attuale ovvero i russi dello. Compromessa, dunque, la partecipazione ai Mondiali 2022 in Qatar per il nazionale del Senegal. L’attaccante “è statodal tribunale nazionaleno fino al 5 dicembre per violazione procedurale durante unmentre giocava a Cagliari”. Secondo lo, il ventisettenne non potrà tornare ad allenarsi fino a ventidue giorni prima della fine della sua squalifica, come previsto dal regolamento FIFA. Il club russo non ha fornito dettagli sulla ...

