Sondaggi politici di Pew Research, gli italiani tra i popoli più soddisfatti di come il Governo ha affrontato il Covid (Di lunedì 19 settembre 2022) Il Covid sembra non costituire più un’emergenza quasi da nessuna parte. Solo in Cina vi sono ancora lockdown e test a tappeto, e le priorità globali sembrano altre, in primis il prezzo del gas e la guerra in Ucraina. È allora il momento di un bilancio. Pew Research, istituto che svolge Sondaggi politici e non anche su scala globale, ha chiesto all’opinione pubblica di diversi Paesi come i governi si sono comportati di fronte alla pandemia. Emerge come gli italiani siano tra i più soddisfatti delle misure prese. Il 74% dei nostri connazionali crede che sia stato fatto un buon lavoro. Solo in Svezia in Europa questa percentuale è più alta. E solo a Singapore fuori dal Vecchio Continente. La media a livello internazionale è ... Leggi su termometropolitico (Di lunedì 19 settembre 2022) Ilsembra non costituire più un’emergenza quasi da nessuna parte. Solo in Cina vi sono ancora lockdown e test a tappeto, e le priorità globali sembrano altre, in primis il prezzo del gas e la guerra in Ucraina. È allora il momento di un bilancio. Pew, istituto che svolgee non anche su scala globale, ha chiesto all’opinione pubblica di diversi Paesii governi si sono comportati di fronte alla pandemia. Emergeglisiano tra i piùdelle misure prese. Il 74% dei nostri connazionali crede che sia stato fatto un buon lavoro. Solo in Svezia in Europa questa percentuale è più alta. E solo a Singapore fuori dal Vecchio Continente. La media a livello internazionale è ...

