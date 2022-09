"Soltanto oggi...": Ylenia Carrisi, la drammatica confessione di Romina Power (Di lunedì 19 settembre 2022) Romina Power è stata ospite a Verissimo, la trasmissione di Canale5 condotta da Silvia Toffanin. Con lei c'erano anche le figlie Cristel e Romina, che hanno ammesso di riuscire finalmente a ricordare Ylenia, scomparsa nel 1993 a New Orleans, in America, quando aveva Soltanto 23 anni. Una vicenda che le ha segnate profondamente, ma che sono riuscite a metabolizzare con l'aiuto del tempo. “Non è tanto la forza, perché è una ferita che rimarrà per sempre abbastanza aperta ed esposta - ha dichiarato Romina Carrisi - io ci tengo a parlarne adesso, perché ogni anno in Italia spariscono seimila ragazze che, a loro volta, hanno una famiglia”. L'altra sorella, Cristel, ha sottolineato l'importanza di lasciare andare: “A un certo punto devi fare pace con il fatto che ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022)è stata ospite a Verissimo, la trasmissione di Canale5 condotta da Silvia Toffanin. Con lei c'erano anche le figlie Cristel e, che hanno ammesso di riuscire finalmente a ricordare, scomparsa nel 1993 a New Orleans, in America, quando aveva23 anni. Una vicenda che le ha segnate profondamente, ma che sono riuscite a metabolizzare con l'aiuto del tempo. “Non è tanto la forza, perché è una ferita che rimarrà per sempre abbastanza aperta ed esposta - ha dichiarato- io ci tengo a parlarne adesso, perché ogni anno in Italia spariscono seimila ragazze che, a loro volta, hanno una famiglia”. L'altra sorella, Cristel, ha sottolineato l'importanza di lasciare andare: “A un certo punto devi fare pace con il fatto che ...

gparagone : Soltanto oggi con un importante #ScostamentoDiBilancio si può impedire quella che potrebbe essere una crisi devasta… - InterismoVive : RT @MarcoRizzoPC: Altro che più soldi a pensionati e lavoratori!!! Oggi la MELONI nella trasmissione dell'Annunziata 'mezz'ora in più' su… - nonspegnermi : Riprendo il discorso soltanto per dire che anche oggi sento nostalgia dei momenti passati insieme anche se molte vo… - alinatede : RT @essereessere: avessero i suoi abiti. A me rimane soltanto un'etichetta ricamata con il suo nome: Santino Casartelli, abiti su misura. Q… - ADerespinis : RT @MarcoRizzoPC: Altro che più soldi a pensionati e lavoratori!!! Oggi la MELONI nella trasmissione dell'Annunziata 'mezz'ora in più' su… -