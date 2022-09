Solo il Terzo Polo è contro la demagogia dilagante. Il manifesto di Cangini (Azione) (Di lunedì 19 settembre 2022) È stata una degenerAzione demagogica da parte dei grillini di Conte, della Lega di Salvini e di pezzi di Forza Italia sfiduciare Mario Draghi per calcoli elettorali, queste persone non sono degne di essere leader. Lo dice il senatore Andrea Cangini, già di Forza Italia e candidato con Azione alle prossime elezioni, che analizza lo stato dell’arte sia di questa campagna elettorale che della congiuntura partitica italiana alla vigilia di un anno complicatissimo, dove “le attuali finte coalizioni bi-populiste si scomporranno nel corso di questa legislatura, che avrà probabilmente valore costituente: così nascerà qualcosa di nuovo”. Manifesti dei brigatisti, retroscena sulla crisi di governo, promesse di bonus infiniti: in una parola sola demagogia dilagante: che campagna elettorale è questa? Questo clima ... Leggi su formiche (Di lunedì 19 settembre 2022) È stata una degenerdemagogica da parte dei grillini di Conte, della Lega di Salvini e di pezzi di Forza Italia sfiduciare Mario Draghi per calcoli elettorali, queste persone non sono degne di essere leader. Lo dice il senatore Andrea, già di Forza Italia e candidato conalle prossime elezioni, che analizza lo stato dell’arte sia di questa campagna elettorale che della congiuntura partitica italiana alla vigilia di un anno complicatissimo, dove “le attuali finte coalizioni bi-populiste si scomporranno nel corso di questa legislatura, che avrà probabilmente valore costituente: così nascerà qualcosa di nuovo”. Manifesti dei brigatisti, retroscena sulla crisi di governo, promesse di bonus infiniti: in una parola sola: che campagna elettorale è questa? Questo clima ...

ItaliaViva : 'Il terzo polo non è solo una alleanza elettorale. Lavoriamo per dare una casa alla tutti quelli che credono nella… - Azione_it : 'Solo l'affermarsi di un terzo polo può scardinare il bipolarismo muscolare che distrugge il Paese da un decennio e… - theref140386 : @conteDartagnan Analisi interessante, non pensi però che il 18% del m5s - che condivido - possa aver eroso % al pd… - Loumyyhabit : RT @forlouiseyesxxx: - tutte già occupate e un centinaio di ragazzi e ragazze in piedi senza un posto dove sedersi o appoggiare il pc/libro… - wimganz : RT @mariamacina: L'argomento secondo cui la proposta politica del Terzo Polo di un Governo di responsabilità nazionale guidato da Mario Dra… -