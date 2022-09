Solo 9,99 euro e tutto illimitato: il nuovo piano tariffario sta già conquistando l’Italia, non perdertelo! (Di lunedì 19 settembre 2022) Alla ricerca delle offerte più cool di tutto settembre per un piano tariffario al top? Allora non puoi perderti la nuova offerta che sta conquistando tutta l’Italia a 9,99 euro. Settembre, si sa, è il mese delle novità e dei cambiamenti. tutto quello che ci sembra così superfluo o inutile, lascia spazio a programmi ben definiti, routine da seguire e modifiche da apportare, soprattutto se non ci sentiamo più così tanto soddisfatti. Uno dei cambiamenti più importanti, riguarda ovviamente le promo del cellulare. Foto da CanvaLe compagnie telefoniche fanno a gara, infatti, per offrire sempre ai propri clienti, e non Solo, promozioni davvero uniche e originali e che comprendano più servizi possibili, rosicchiando così clientela agli ... Leggi su curiosauro (Di lunedì 19 settembre 2022) Alla ricerca delle offerte più cool disettembre per unal top? Allora non puoi perderti la nuova offerta che statuttaa 9,99. Settembre, si sa, è il mese delle novità e dei cambiamenti.quello che ci sembra così superfluo o inutile, lascia spazio a programmi ben definiti, routine da seguire e modifiche da apportare, sopratse non ci sentiamo più così tanto soddisfatti. Uno dei cambiamenti più importanti, riguarda ovviamente le promo del cellulare. Foto da CanvaLe compagnie telefoniche fanno a gara, infatti, per offrire sempre ai propri clienti, e non, promozioni davvero uniche e originali e che comprendano più servizi possibili, rosicchiando così clientela agli ...

LaVeritaWeb : Ivana Mazzarella, insegnante di fitness, ha subito una pericardite dopo la seconda dose: «Ho speso 9.000 euro in fa… - Mov5Stelle : I centri dell'impiego non funzionano per colpa dei presidenti di regioni che non hanno utilizzato il miliardo di eu… - LaVeritaWeb : L’istituto di ricerca Icgeb gode dell’immunità, è inviolabile dalla magistratura e i suoi dipendenti hanno privileg… - AurelioTortori1 : RT @cresce_m: Abbiamo dato quasi 900 milioni di euro all'Ucraina e solo 5 alle Marche. Non vi sembra che cè qualcosa che non funziona? Una… - lavezzo_daniele : #RenziFaiSchifo, un politico che solo pochi anni fa aveva 15.000 euro sul conto e oggi si può permettere di noleggi… -