Soleil Sorge svela cosa le ha lasciato il Grande Fratello Vip ed ironizza sul "triangolo": "Spero che quest'anno cambino figura geometrica!" – VIDEO (Di lunedì 19 settembre 2022) Soleil Sorge, ospite di Casa Chi insieme a Pierpaolo Pretelli, ha parlato del nuovo cast del Grande Fratello Vip 7: "Triangoli? Spero che cambino figura geometrica almeno! Mi aspetto tante novità, Alfonso ha fatto un cast molto variegato". Soleil Sorge ironizza sul "triangolo" e svela cosa si aspetta dal GF Vip 7 Il Grande Fratello...

