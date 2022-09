Silvia e Giulia Provvedi spiegano come è morto il loro papà tra rabbia e dolore (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi hanno detto addio al loro amato papà Silvia e Giulia Provvedi. Chi ricorda le due sorelle agli inizi della carriera televisiva e musicale, sa di certo quanto fosse stato importante nella loro vita la famiglia, sia la mamma che il papà sempre presentissimi al loro fianco. Anche per questo, per Giulia e Silvia, dire addio al papà non è stato semplice. Le due sorelle oggi hanno infatti spiegato che l’uomo era da tempo malato di cancro, ma non è morto a causa della malattia. Ringraziano infatti sui social tutte le persone che sono state al loro fianco in questi mesi difficili e che hanno aiutato il papà nel suo percorso, nella battaglia contro la ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 19 settembre 2022) Oggi hanno detto addio alamato. Chi ricorda le due sorelle agli inizi della carriera televisiva e musicale, sa di certo quanto fosse stato importante nellavita la famiglia, sia la mamma che ilsempre presentissimi alfianco. Anche per questo, per, dire addio alnon è stato semplice. Le due sorelle oggi hanno infatti spiegato che l’uomo era da tempo malato di cancro, ma non èa causa della malattia. Ringraziano infatti sui social tutte le persone che sono state alfianco in questi mesi difficili e che hanno aiutato ilnel suo percorso, nella battaglia contro la ...

