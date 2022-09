Si ripete il «miracolo» di San Gennaro | perché si scioglie il sangue?

(Di lunedì 19 settembre 2022) Il prodigio del «» di Sanè avvenuto ancora una volta a Napoli, il 19 settembre è il giorno in cui si ricorda il Santo. Altre due volte si aspetta la liquefazione del: il sabato che precede la prima domenica di maggio e il 16 dicembre. Cosa succede davvero all'ampolla?

Il ripetersi del miracolo è letto dai fedeli come segno di buon auspicio per Napoli e la Campania. Il miracolo avviene tre volte l'anno: il 19 settembre, giorno di San Gennaro, il sabato che precede la prima domenica di maggio e il 16 dicembre. A Napoli si è ripetuto il prodigio del 'miracolo' di San Gennaro. 'Il segno del sangue ancora una volta', sono state le parole con cui l'arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, ha annunciato il miracolo.