Sgarbi come Keanu Reeves al matrimonio degli sconosciuti. Ma non lo ha invitato nessuno | VIDEO (Di lunedì 19 settembre 2022) Nel lunghissimo andirivieni della campagna elettorale, ha sbagliato un castello e si è ritrovato nel bel mezzo di un banchetto nuziale di due persone che non conosceva. È accaduto in provincia di Bergamo venerdì scorso, quando Vittorio Sgarbi era atteso in una location “regale” per partecipare a un evento. Qualcosa, però, è andato storto. L’automobile sulla quale viaggiava ha parcheggiato nel cortile di un castello che, però, non era quello in cui doveva recarsi. All’interno ha trovato le famiglie e gli amici di due giovani neo-sposi che stavano festeggiando quelle nozze appena celebrate. Vittorio Sgarbi sbaglia castello e si imbuca a un matrimonio Una scena alla Keanu Reeves, ma con dinamiche differenti. Perché solo qualche settimana fa l’attore canadese si era presentato a un ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Nel lunghissimo andirivieni della campagna elettorale, ha sbagliato un castello e si è ritrovato nel bel mezzo di un banchetto nuziale di due persone che non conosceva. È accaduto in provincia di Bergamo venerdì scorso, quando Vittorioera atteso in una location “regale” per partecipare a un evento. Qualcosa, però, è andato storto. L’automobile sulla quale viaggiava ha parcheggiato nel cortile di un castello che, però, non era quello in cui doveva recarsi. All’interno ha trovato le famiglie e gli amici di due giovani neo-sposi che stavano festeggiando quelle nozze appena celebrate. Vittoriosbaglia castello e si imbuca a unUna scena alla, ma con dinamiche differenti. Perché solo qualche settimana fa l’attore canadese si era presentato a un ...

