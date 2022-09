Servizi segreti, una nuova legge per dare più poteri agli 007 italiani: sì a ruoli sotto copertura (Di lunedì 19 settembre 2022) Forse non salteranno su treni in corsa e non si troveranno a sorseggiare Vodka Martini nel bel mezzo di una sparatoria. Di certo però per gli 007 italiani si apre ora una nuova era. Fra le... Leggi su ilmessaggero (Di lunedì 19 settembre 2022) Forse non salteranno su treni in corsa e non si troveranno a sorseggiare Vodka Martini nel bel mezzo di una sparatoria. Di certo però per gli 007si apre ora unaera. Fra le...

EmGr15282774 : RT @World24New: #Soros 2018 298.550 dollari al partito di Emma Bonino per 'promuovere un'ampia riforma delle leggi italiane sull'immigraz… - pasha971 : RT @World24New: #Soros 2018 298.550 dollari al partito di Emma Bonino per 'promuovere un'ampia riforma delle leggi italiane sull'immigraz… - VerniereDi : RT @World24New: #Soros 2018 298.550 dollari al partito di Emma Bonino per 'promuovere un'ampia riforma delle leggi italiane sull'immigraz… - DiPint3 : RT @World24New: #Soros 2018 298.550 dollari al partito di Emma Bonino per 'promuovere un'ampia riforma delle leggi italiane sull'immigraz… - avv_gr : RT @World24New: #Soros 2018 298.550 dollari al partito di Emma Bonino per 'promuovere un'ampia riforma delle leggi italiane sull'immigraz… -