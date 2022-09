Serie B, il Perugia esonera Castori: in arrivo Baldini (Di lunedì 19 settembre 2022) L’ex tecnico del Palermo torna in panchina: sarà il sostituto di Fabrizio Castori al Perugia, esonerato oggi Silvio Baldini in pole per la panchina del Perugia: LA NOTA – «AC Perugia Calcio comunica di aver sollevato Fabrizio Castori dalla guida tecnica della prima squadra. A mister Castori, al vice Riccardo Bocchini, al preparatore atletico Carlo Pescosolido, al collaboratore tecnico Tommaso Marolda e al match analyst Marco Castori vanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, la Serietà e la correttezza dimostrati». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) L’ex tecnico del Palermo torna in panchina: sarà il sostituto di Fabrizioalto oggi Silvioin pole per la panchina del: LA NOTA – «ACCalcio comunica di aver sollevato Fabriziodalla guida tecnica della prima squadra. A mister, al vice Riccardo Bocchini, al preparatore atletico Carlo Pescosolido, al collaboratore tecnico Tommaso Marolda e al match analyst Marcovanno i più sentiti ringraziamenti per l’impegno, latà e la correttezza dimostrati». L'articolo proviene da Calcio News 24.

