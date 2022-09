Serie A | Milan-Napoli 1-2 VIDEO GOL HIGHLIGHTS | tre punti targati Politano e Simeone | la rete di Giroud non basta

AntoVitiello : ?? Il #Milan non perdeva da gennaio. 22 turni d'imbattibilità. E ha perso contro il #Napoli esprimendo bel gioco e c… - gippu1 : Alla quarta autorete con l'Inter in serie A, Milan #Skriniar è ora esattamente a metà dell'opera per raggiungere il… - SquawkaNews : 2022/23 Serie A points: 17 - Napoli, Atalanta 16 - Udinese 15 14 - Lazio, Milan 13 - Roma 12 - Inter 11 10 - Juven… - VoceGiallorossa : ?? Roma, Inter, Juve e Milan sconfitte nello stesso giorno: non accadeva dal 1955 #ASRoma #SerieA #Vocegiallorossa - Eurosport_IT : Le 5 verità di #MilanNapoli ??????? ? Napoli padrone? ? Giroud Meraviglioso ? Idee e ritmo da spot ? Aspettare De Ket… -

... come la Lazio, l'Atalanta solo 3 (miglior difesa, per ora), l'Udinese 7, come la Roma, il8. ... Tutta laA TIM è solo su DAZN con 7 partite in esclusiva e 3 in co - esclusiva a giornata. ...Ruud Gullit 'è tanta roba' in quel primo. Forse troppa. C'è Van Basten, c'è il suo amico Frank Rijkaard, ci sono Baresi e Maldini. Ma il divo, il faro è lui. La sua immagine è una delle più ...(ANSA) - ROMA, 19 SET - 'L'ipotesi di abbattere lo stadio di San Siro coinvolge la mia storia al ministero della Cultura, che si è già ...Così Lorenzo Casini, presidente della Lega calcio di Serie A, parlando a Radio anch'io lo sport del ... Non vedo perché non essere poi favorevole all'iniziativa, purché Milan e Inter siano dotati di ...