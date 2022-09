Serie A, giornata 7: pro e contro tra sorprese e record (Di lunedì 19 settembre 2022) Concluso un intenso fine settimana, ecco i pro e contro della giornata 7 di Serie A che ha regalato grandi verdetti. I nerazzurri sono crollati in casa dell’inarrestabile Udinese, attualmente ai piani alti della classifica. La Juventus si è completamente sgretolata sotto i colpi del Monza che ha vinto – in casa – conquistando i primi tre punti in Serie A. Empoli e Lecce, alla prima vittoria in campionato, hanno allungato la propria classifica. Vita facile per la Lazio contro la Cremonese e bene anche Atalanta e Napoli che hanno vinto gli scontri diretti rispettivamente contro Roma e Milan. Bergamaschi e partenopei conducono la classifica. Serie A, pro e contro della giornata 7 Dal derby ligure vinto dallo Spezia ... Leggi su 11contro11 (Di lunedì 19 settembre 2022) Concluso un intenso fine settimana, ecco i pro edella7 diA che ha regalato grandi verdetti. I nerazzurri sono crollati in casa dell’inarrestabile Udinese, attualmente ai piani alti della classifica. La Juventus si è completamente sgretolata sotto i colpi del Monza che ha vinto – in casa – conquistando i primi tre punti inA. Empoli e Lecce, alla prima vittoria in campionato, hanno allungato la propria classifica. Vita facile per la Laziola Cremonese e bene anche Atalanta e Napoli che hanno vinto gli scontri diretti rispettivamenteRoma e Milan. Bergamaschi e partenopei conducono la classifica.A, pro edella7 Dal derby ligure vinto dallo Spezia ...

