Sergio Scariolo l’ha fatto di nuovo

(Di lunedì 19 settembre 2022) Katowice, Kaunas, Londra, Lille, Rio de Janeiro, Istanbul, Pechino e ora Berlino. Otto città, otto paesi diversi, otto medaglie per una carriera leggendaria. Da quando siede sulla panchina della nazionale spagnola,non è andato a medaglia in due sole occasioni: il Mondiale 2010 e l’Olimpiade 2020, competizioni in cui si è fermato in entrambi i casi ai quarti di finale. Dalla Polonia alla Germania la distanza è breve geograficamente ma ampia se parliamo di anni: l’oro del 2009 – il primo continentale per la Spagna già campionessa del mondo e finalista olimpica a Pechino – era un traguardo atteso per una generazione a cui mancava solo l’alloro europeo per affermarsi. Quello del 2022, invece, è un autentico capolavoro che supera, per imprevedibilità, anche il trionfo mondiale di tre anni fa. Non era maniavantismo, alla vigilia del ...