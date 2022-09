Serena Williams | «Non ho mai pronunciato la parola ritiro Non si sa mai…»

(Di lunedì 19 settembre 2022)lascia aperta una porta ad un possibile ritorno nel mondo del tennis. Durante il Jimmy Fallon Night Show americano, ha dichiarato: “Non ho maila. Sono molto felice, contenta di quello che sto vivendo. Ci sono un sacco di cose che non ho potuto fare e che vorrei fare in questi anni, ma non ho intenzione di rilassarmi, voglio semplicemente cominciare a godermi quello che non ho potuto godermi prima. Quello che voglio dire è che non si sa mai, ho parlato con Tom Brady della sua storia. Non mi vedo lontana dal tennis, che mi ha dato così tanto, vorrei fare qualcosa ma non so cosa, vorrei tanto rimanere legata a questo sport così meraviglioso. Semplicemente è stata una luce nella mia vita e voglio continuare a tenermela stretta”. L'articolo ilNapolista.

potrebbe non aver detto davvero addio al tennis. Del resto come ha detto lei non è mai stata pronunciata la parola ritiro. L'ex tennista numero uno al Mondo ne ha parlato, aprendo uno ...Ci ha già ripensato 'Definitely maybe', parafrasando il primo celebre album degli Oasis. Certamente forse. Fatto sta cheaveva detto addio al tennis agli Us Open, tra lacrime, commozione e abbracci, ma adesso sembra aver cambiato idea. O meglio, che possa farlo. 'Non ho mai pronunciato la parola ritiro', ...Intervenuta negli Stati Uniti al "Jimmy Fallon Night Show", ha fatto un parallelo con un altro mito dello sport, Tom Brady, ritornato in campo dopo avere annunciato il suo addio al football ...