Serena Williams lascia uno spiraglio | “Non ho mai pronunciato la parola ritiro”

"Non ho mai pronunciato la parola ritiro. E una porta per il ritorno è sempre aperta". Serena Williams lascia uno spiraglio per il futuro nonostante quelle lacrime dal sapor d'addio dopo l'eliminazione agli US Open 2022 nel match contro Ajla Tomljanovi?. Sicuramente per la campionessa si apre un periodo di nuovi progetti: "Sono felice – ha detto nel corso del "Jimmy Fallon Night Show" -. Ci sono un sacco di cose che non ho potuto fare e che vorrei fare in questi anni. Ma non voglio rilassarmi, voglio semplicemente iniziare a godermi quelle cose che non ho potuto godermi prima". Non si esclude quindi un ritorno, un po' in pieno stile Tom Brady, altro illustre protagonista di un ribaltone. Il leggendario quarterback aveva annunciato il suo addio al football, per poi ...

