Serata di emozioni al Meazza, gli azzurri soffrono, il Milan non sfonda. Simeone gol e il Napoli vola (Di lunedì 19 settembre 2022) 7^ Giornata di Serie AStadio: Giuseppe MeazzaMarcatori (Assist): 55’ Politano, 69’ Giroud (Theo), 78’ Simeone (Rui) Simeone sigilla il risultato regalando un’immensa gioia alla città e portando tre punti preziosi al Napoli, in una Serata che tutti ricorderemo a lungo. Gli uomini di Spalletti salutano il Meazza dopo un incontro sofferto, e questa volta anche fortunato in diverse occasioni. I padroni di casa hanno infatti lottato dal primo all’ultimo minuto con qualità e fisicità, mettendo sotto gli azzurri per larghi tratti del match, fallendo tuttavia troppe occasioni per passare in vantaggio.La prima grande chance del match arriva infatti dai piedi di Giroud: il numero 9 del Milan, su imbucata geniale di Krunic, non riesce a battere Meret autore di un ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) 7^ Giornata di Serie AStadio: GiuseppeMarcatori (Assist): 55’ Politano, 69’ Giroud (Theo), 78’(Rui)sigilla il risultato regalando un’immensa gioia alla città e portando tre punti preziosi al, in unache tutti ricorderemo a lungo. Gli uomini di Spalletti salutano ildopo un incontro sofferto, e questa volta anche fortunato in diverse occasioni. I padroni di casa hanno infatti lottato dal primo all’ultimo minuto con qualità e fisicità, mettendo sotto gliper larghi tratti del match, fallendo tuttavia troppe occasioni per passare in vantaggio.La prima grande chance del match arriva infatti dai piedi di Giroud: il numero 9 del, su imbucata geniale di Krunic, non riesce a battere Meret autore di un ...

