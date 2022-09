Secondo episodio di The Chelsea Detective in prima tv su Giallo il 19 settembre: la trama (Di lunedì 19 settembre 2022) The Chelsea Detective continua su Giallo con un Secondo episodio inedito: la serie ha debuttato lunedì scorso sul canale 38 del digitale terrestre e la programmazione prosegue il 19 settembre con un nuovo film incentrato su un caso di omicidio. The Chelsea Detective è il Giallo inglese di AcornTv, che ha debuttato nel Regno Unito la scorsa primavera ed è arrivato su Giallo in prima visione assoluta per l’Italia il 12 settembre. Con una nuova Detective story, il Secondo episodio pone i due protagonisti, il Detective Max Arnold (Adrian Scarborough) e la partner sergente Priya Shamsie (Sonita Henry), ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Thecontinua sucon uninedito: la serie ha debuttato lunedì scorso sul canale 38 del digitale terrestre e la programmazione prosegue il 19con un nuovo film incentrato su un caso di omicidio. Theè ilinglese di AcornTv, che ha debuttato nel Regno Unito la scorsavera ed è arrivato suinvisione assoluta per l’Italia il 12. Con una nuovastory, ilpone i due protagonisti, ilMax Arnold (Adrian Scarborough) e la partner sergente Priya Shamsie (Sonita Henry), ...

