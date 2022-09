Scuola – PNRR per l’Istruzione, al via la campagna social per spiegare risorse e investimenti (Di lunedì 19 settembre 2022) Una campagna social per far conoscere meglio, con post dedicati e approfondimenti, le linee di investimento per l’Istruzione previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La campagna “#PNRRIstruzione quanto ne sai?” sarà lanciata a partire da domani sui canali social del Ministero con l’obiettivo di informare e raggiungere la più ampia platea possibile. Dodici appuntamenti, due a settimana, ogni martedì e venerdì, per scoprire, attraverso grafiche, video e quiz, in cosa consistono, ad esempio, il Piano Scuola 4.0, gli interventi di riqualifica degli edifici scolastici, il potenziamento di laboratori, mense e palestre e dell’attività sportiva a Scuola. Testi in pillole e per conoscere in modo semplice e immediato come ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) Unaper far conoscere meglio, con post dedicati e approfondimenti, le linee di investimento perpreviste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (). La“#Istruzione quanto ne sai?” sarà lanciata a partire da domani sui canalidel Ministero con l’obiettivo di informare e raggiungere la più ampia platea possibile. Dodici appuntamenti, due a settimana, ogni martedì e venerdì, per scoprire, attraverso grafiche, video e quiz, in cosa consistono, ad esempio, il Piano4.0, gli interventi di riqualifica degli edifici scolastici, il potenziamento di laboratori, mense e palestre e dell’attività sportiva a. Testi in pillole e per conoscere in modo semplice e immediato come ...

