Scontro Mbappè-Francia: niente foto per diritti di immagine (Di lunedì 19 settembre 2022) L’asso della Psg e della Francia Kylian Mbappé “ha deciso di non prendere parte alla sessione fotografica in programma” domani con la Nazionale di calcio transalpina dopo il rifiuto della Federazione di “modificare l’accordo” per i diritti di immagine dei giocatori. La stella dei Bleus e del Paris Saint-Germain “e i suoi rappresentanti – in L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 19 settembre 2022) L’asso della Psg e dellaKylian Mbappé “ha deciso di non prendere parte alla sessionegrafica in programma” domani con la Nazionale di calcio transalpina dopo il rifiuto della Federazione di “modificare l’accordo” per ididei giocatori. La stella dei Bleus e del Paris Saint-Germain “e i suoi rappresentanti – in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Scontro Mbappè-Francia: niente foto per diritti di immagine: L’asso della Psg e della Francia K… - CalcioFinanza : Scontro tra Mbappè e la Federcalcio francese: per la stella del PSG niente foto in nazionale per il tema diritti di… -

Champions League, il Benfica ribalta la Juventus: Napoli da solo in vetta Dopo la sconfitta al Parc des Princes, infatti, i bianconeri perdono - sempre di misura - anche lo scontro diretto con il Benfica tra le mura dell'Allianz Stadium. Vlahovic © LaPresseNon si trattava ... Juventus - Benfica, Allegri: 'Vlahovic come Haaland e Mbappe. Squalifica Meglio la multa' ... le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri e DaniloDopo le polemiche arbitrali post campionato contro la Salernitana, la Juventus è attesa dallo scontro in Champions con il ... Dopo la sconfitta al Parc des Princes, infatti, i bianconeri perdono - sempre di misura - anche lodiretto con il Benfica tra le mura dell'Allianz Stadium. Vlahovic © LaPresseNon si trattava ...... le dichiarazioni in conferenza stampa di Massimiliano Allegri e DaniloDopo le polemiche arbitrali post campionato contro la Salernitana, la Juventus è attesa dalloin Champions con il ...