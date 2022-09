Scientology | la setta che ha coinvolto personaggi famosissimi | Alcune sono delle celebrità mondiali

(Di lunedì 19 settembre 2022) Organizzazione che ha sede principale negli Stati Uniti e che raccoglie e diffonde dal 1954 l’insiemecredenze e pratiche ideate da L. Ron Hubbard. Per anni al centro di polemiche, per viasue teorie e della sua chiusuraria. Oggi si parla molto meno di. Eppure, l’organizzazione non è meno potente e meno partecipata. Ma cosa sappiamo die dei suoi adepti famosi? Scientolgy (fonte web)Cosa c’è da sapere suOrganizzazione che ha sede principale negli Stati Uniti e che raccoglie e diffonde dal 1954 l’insiemecredenze e pratiche ideate da L. Ron Hubbard basate sul suo libro “Dianetics”. L’organizzazione non ha una propria definizione di cosa sia, salvo presentare le ...

IVALDO1962 : @Viv_Dany @jontargetti Scientology con questi ci fa un baffo,sembra di essere in una setta,fanno i tweet tutti uguali. - Donato72981730 : @Patty66509580 @Waltergalleni45 @didinadivina Minchia, ha parlato di servi, la Patty-nuneretti. ?????????????????????????? Siete… - twitteip : Vettel santone a capo di una setta. Siamo dei deviati peggio di scientology. -

Everyeye Videogiochi

Per Tom Cruise fu non proprio una passeggiata di salute ma quasi, visto che c'era lo zampino dell'amata, che non permetteva ai suoi "adepti" di sposare persone esterne alla...Il regista, che deve fare i conti con l'appello contro la scarcerazione da parte della Procura, adombra l'ipotesi di un complotto contro di lui da parte di, la discussa '' fondata ... Cult of the Lamb più seguito di Scientology su Twitter: gli autori ci scherzano sopra