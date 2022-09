Scholz si rivolge agli emirati del Golfo per sostituire il gas russo

(Di lunedì 19 settembre 2022) Missione nelper il cancelliere tedesco, Olaf, atteso il prossimo fine settimana in un tour che lo condurrà in Arabia Saudita, Qatar edArabi Uniti. Un viaggio, quello di, tutto incentrato sulla necessità...

Globalist.it

...ucraino Zelensky a Izyum siagli abitanti della Crimea: "Arriviamo!. In una camera delle torture di Balakliya liberata è stato rinvenuto il ' Padre Nostro ' inciso su un muro. Dopo, ...Secondo, il presidente russo ha commesso "un errore di calcolo" quando ha deciso di bloccare le forniture di gas dirette all'Europa, al chiaro scopo di "indebolire o destabilizzare le ... Scholz si rivolge a Putin: “Ha fatto un errore di calcolo, l’Europa è più unita che mai” La coalizione tra CDU, CSU, FDP e Verdi in Germania, soprannominata «giamaicana» per i suoi colori, non sarà più una scelta percorribile nel panorama politico dei prossimi anni ...La controffensiva ucraina sta restituendo territori occupati a Kiev, nel frattempo Olaf Scholz ha duramente criticato la strategia di Vladimir Putin e delle truppe russe.