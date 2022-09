Sarah Michelle Gellar: "Sono grata alla NBC per aver cancellato il reboot di Cruel Intentions" (Di lunedì 19 settembre 2022) Sarah Michelle Gellar, la star di Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi, ha rivelato che è stata grata nei confronti della NBC per la decisione di cancellare il reboot del film. La serie TV ispirata a Cruel Intentions - Prima regola non innamorarsi non è mai stata realizzata dalla NBC e la star della pellicola, Sarah Michelle Gellar, è felice che sia andata così. La puntata pilota per il potenziale adattamento è stata commissionata nel febbraio 2016 ma, nell'ottobre dello stesso anno, non è stato dato il via libera al progetto. Durante un'intervista pugglicata dal New York Times, la Gellar (che ha interpretato la subdola Kathryn Merteuil nel ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 settembre 2022), la star di- Prima regola non innamorarsi, ha rivelato che è statanei confronti della NBC per la decisione di cancellare ildel film. La serie TV ispirata a- Prima regola non innamorarsi non è mai stata realizzata dNBC e la star della pellicola,, è felice che sia andata così. La puntata pilota per il potenziale adattamento è stata commissionata nel febbraio 2016 ma, nell'ottobre dello stesso anno, non è stato dato il via libera al progetto. Durante un'intervista pugglicata dal New York Times, la(che ha interpretato la subdola Kathryn Merteuil nel ...

