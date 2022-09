Sant’Antimo | caos traffico fuori alle scuole | a lavoro i percettori di reddito di cittadinanza

ilmattino.it

all'esterno delle scuole a: al lavoro i percettori del reddito di cittadinanza per gestire l'ingresso e l'uscita . Le lezioni sono riprese solo da una settimana, eppure già sono ...Elezioni a, in casa ha 3 tessere intestate ad altri: denunciato 45enne Palermo, 12 giugno 2022 - Elezioni comunali del 12 giugno eai seggi a Palermo . Molti seggi infatti non sono stati aperti ... Sant'Antimo, incubo ingresso e uscita scuole: a lavoro i percettori del Reddito