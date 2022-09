Sanpellegrino, la prima vittima illustre della crisi energetica (Di lunedì 19 settembre 2022) S. Pellegrino (chiamato anche Sanpellegrino) è un noto marchio di acqua minerale italiana di proprietà di Sanpellegrino S.p.A., che fa parte del più ampio universo della multinazionale Nestlé (più precisamente del gruppo Nestlé Waters). L’acqua S. Pellegrino sgorga a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, a 358 metri sul livello del mare. Orbene, è L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. Leggi su lucascialo (Di lunedì 19 settembre 2022) S. Pellegrino (chiamato anche) è un noto marchio di acqua minerale italiana di proprietà diS.p.A., che fa parte del più ampio universomultinazionale Nestlé (più precisamente del gruppo Nestlé Waters). L’acqua S. Pellegrino sgorga a San Pellegrino Terme, in provincia di Bergamo, a 358 metri sul livello del mare. Orbene, è L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO.

Luca_Scialo81 : Sanpellegrino, la prima vittima illustre della crisi energetica - yufalcediluna : RT @simonegraziosi2: Manca l'anidride carbonica, la Sanpellegrino chiude lo stabilimento di Ruspino per due giorni - Prima Bergamo https://… - simonegraziosi2 : Manca l'anidride carbonica, la Sanpellegrino chiude lo stabilimento di Ruspino per due giorni - Prima Bergamo - sereelle : @GioFastidioso ????????ok alla prima occasione ti offro una Sanpellegrino -