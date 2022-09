San Patrignano, bolletta del gas da 730mila euro: rischio chiusura (Di lunedì 19 settembre 2022) bolletta del gas da 730mila euro nel solo mese di agosto. Più di dieci volte la cifra della pagata per lo stesso periodo lo scorso anno, quando la bolletta era stata di 70mila euro. San Patrignano, la ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 19 settembre 2022)del gas danel solo mese di agosto. Più di dieci volte la cifra della pagata per lo stesso periodo lo scorso anno, quando laera stata di 70mila. San, la ...

Corriere : Bolletta del gas da 730mila euro: San Patrignano rischia la chiusura - AlfioSerafico : #elezioni2022 La comunità di San Patrignano:Ad agosto bolletta del gas di 730 mila euro',purtroppo questo governo h… - alessandroagos7 : RT @tempoweb: Bolletta del #gas decuplicata per #SanPatrignano: rischio chiusura e situazione tragica #bollette #rincari #energia #19settem… - tempoweb : Bolletta del #gas decuplicata per #SanPatrignano: rischio chiusura e situazione tragica #bollette #rincari #energia… - marcofilippomo1 : @MediasetTgcom24 San Patrignano è capace di mantenersi ! Farà sacrifici come dovranno farli tutti! -