San Gennaro ha fatto il miracolo | il sangue s' è sciolto alle 9 26 | Napoli è salva

annatrieste : Mi confermate che domani Mario Rui sarà portato in processione al Duomo in braccio a San Gennaro? - fanpage : ?? Il sangue di San Gennaro si è sciolto alle 9 e 26 minuti: ripetuto il miracolo - DiegoA20_17_38 : RT @Azzurraluna410: Ore 9:25 Il sangue di San Gennaro si è sciolto Il vero miracolo è compiuto Viva San Gennaro Viva Napoli Grazie faccia g… - GhislandiMonica : RT @LuigiRa71797000: San Gennaro, facci una grazia grossa assai. - rep_napoli : San Gennaro, il sangue si è sciolto [di Antonio Di Costanzo e Anna Laura De Rosa] [aggiornamento delle 09:38] -

Oggi, 19 settembre, è la ricorrenza del Patrono di Napoli: una delle tre date in cui si prega prega per il prodigio della liquefazione del ...Oggi è il giorno di, forse la giornate più importanti per Napoli . Al Duomo oltre duemila persone solo per la messa e per assistere al miracolo. Miracolo di, oltre duemila persone presenti " Le ...A Napoli si è ripetuto il prodigio del «miracolo» di San Gennaro. «Il segno del sangue ancora una volta», sono state le parole con cui l’arcivescovo di Napoli, monsignor Domenico Battaglia, ha ...(Adnkronos) – Si è ripetuto il miracolo di San Gennaro. Alle 9,27 l’arcivescovo di Napoli don Mimmo Battaglia ha annunciato ai fedeli presenti nel Duomo l’avvenuta liquefazione del sangue del Santo pa ...