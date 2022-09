Salvini: “Mia opinione su Putin è cambiata durante la guerra” (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “La mia opinione su Putin è davvero cambiata durante la guerra, perché quando qualcuno inizia a invadere, bombardare, inviare carri armati in un altro Paese, beh, tutto cambia”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini in una intervista a Bloomberg. “Per il prossimo futuro la Cina è il nostro principale competitor – evidenzia Salvini – dobbiamo temerla perché non è una democrazia ed è pronta a invadere il mercato europeo con i propri prodotti e merci, a cominciare dall’industria automobilistica con il nuovo trend dell’elettrificazione”. Salvini ha anche sostenuto l’impegno dell’Italia nell’alleanza militare della Nato, affermando che le relazioni internazionali “non cambiano per noi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 19 settembre 2022) (Adnkronos) – “La miasuè davverola, perché quando qualcuno inizia a invadere, bombardare, inviare carri armati in un altro Paese, beh, tutto cambia”. Lo dice il segretario della Lega Matteoin una intervista a Bloomberg. “Per il prossimo futuro la Cina è il nostro principale competitor – evidenzia– dobbiamo temerla perché non è una democrazia ed è pronta a invadere il mercato europeo con i propri prodotti e merci, a cominciare dall’industria automobilistica con il nuovo trend dell’elettrificazione”.ha anche sostenuto l’impegno dell’Italia nell’alleanza militare della Nato, affermando che le relazioni internazionali “non cambiano per noi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia ...

