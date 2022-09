(Di lunedì 19 settembre 2022) MILANO (ITALPRESS) – “I produttori di calzature e pelletteria chiedono un intervento urgente sulle. Lenon sono un capriccio della Lega o di: o si mettono 30 miliardi a debito adesso per salvare negozi, fabbriche e posti di lavoro o rischiamo il disastro. Spero che nei prossimi giorni di campagna elettorale e nelle prossime settimane, più che passare il tempo a insultare e duellare su Russia, Ungheria, il fascismo, ci si occupi die di vita vera”. Lo ha detto il leader della Lega Matteodurante un punto stampa al Micam Milano 2022, fiera internazionale dedicata alla calzatura in corso a Rho. “La proposta della Lega – aggiunge – è quella che stanno facendo tutti i Paesi europei: mettere i soldi necessari per bloccare gli aumenti delle...

CarloCalenda : Le pagliacciate di Salvini a Pontida, le posizioni sempre più aggressive della Meloni sull'UE preparano la tempesta… - pdnetwork : Il #PNRR sono soldi europei che vanno spesi. Ci sono la banda larga, politiche per il lavoro, interventi per la sic… - raffyfw1973 : RT @CarloCalenda: Le pagliacciate di Salvini a Pontida, le posizioni sempre più aggressive della Meloni sull'UE preparano la tempesta perfe… - Italpress : Salvini “Interventi urgenti contro il caro bollette” - messina_oggi : Salvini “Interventi urgenti contro il caro bollette”MILANO (ITALPRESS) - 'I produttori di calzature e pelletteria c… -

Quindi prudenza de chenon inventa nulla, non è un genio ma contro il caro energia fra glidel governo manca quello che fanno gli altri Paesi europei che hanno messo soldi per ...Quindi prudenza de chenon inventa nulla, non è un genio ma contro il caro energia fra glidel governo manca quello che fanno gli altri Paesi europei che hanno messo soldi per ...MILANO (ITALPRESS) – “I produttori di calzature e pelletteria chiedono un intervento urgente sulle bollette. Le bollette non sono un ..."Meloni e Berlusconi dicono ci vuole prudenza ma le fabbriche stanno lasciando adesso in cig i lavoratori. Quindi prudenza de che".