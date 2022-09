Salvini a Bloomberg: «La mia opinione su Putin è davvero cambiata durante la guerra» (Di lunedì 19 settembre 2022) «La mia opinione su Putin è davvero cambiata durante la guerra, perché quando qualcuno inizia a invadere, bombardare, inviare carri armati in un altro paese, beh, tutto cambia». A dirlo in un’intervista a Bloomerg è il leader della Lega, Matteo Salvini, che ha dichiarato: «Per il prossimo futuro la Cina è il nostro principale competitor, dobbiamo temerla perché non è una democrazia ed è pronta ad invadere il mercato europeo con i propri prodotti e merci, a cominciare dall’industria automobilistica con il nuovo trend dell’elettrificazione». Non manca il riferimento alle conseguenze della crisi energetica: «Il mio problema è come garantire che le industrie italiane sopravvivano nei prossimi mesi con l’aumento delle bollette energetiche, se la valanga inizia, quando ... Leggi su open.online (Di lunedì 19 settembre 2022) «La miasula, perché quando qualcuno inizia a invadere, bombardare, inviare carri armati in un altro paese, beh, tutto cambia». A dirlo in un’intervista a Bloomerg è il leader della Lega, Matteo, che ha dichiarato: «Per il prossimo futuro la Cina è il nostro principale competitor, dobbiamo temerla perché non è una democrazia ed è pronta ad invadere il mercato europeo con i propri prodotti e merci, a cominciare dall’industria automobilistica con il nuovo trend dell’elettrificazione». Non manca il riferimento alle conseguenze della crisi energetica: «Il mio problema è come garantire che le industrie italiane sopravvivano nei prossimi mesi con l’aumento delle bollette energetiche, se la valanga inizia, quando ...

dincordin : RT @pietroraffa: == Salvini a Bloomberg:'La mia opinione su Putin è cambiata durante la guerra, perché quando qualcuno inizia a bombardare… - paolotiz : RT @pietroraffa: == Salvini a Bloomberg:'La mia opinione su Putin è cambiata durante la guerra, perché quando qualcuno inizia a bombardare… - nicoferlav : RT @ImolaOggi: Gli Usa non lo vogliono al governo ??Salvini a Bloomberg: “La mia opinione su Putin è cambiata' - nicoferlav : RT @ImolaOggi: Gli Usa non lo vogliono al governo ??Salvini a Bloomberg: “La mia opinione su Putin è cambiata' - Free__Luis : RT @ImolaOggi: Gli Usa non lo vogliono al governo ??Salvini a Bloomberg: “La mia opinione su Putin è cambiata' -