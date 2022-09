Salute Lazio – D’Amato: “Da inizio anno effettuati 210 trapianti, oggi due al Bambino Gesù” (Di lunedì 19 settembre 2022) “L’attività di donazione di organi e di trapianto è molto importante perché permette di salvare vite umane. Dall’inizio dell’anno nella nostra Regione sono stati effettuati un totale di 210 trapianti di organi (109 di fegato, 82 di rene, 9 di cuore, 4 di polmoni e 6 combinati). Proprio oggi l’ospedale pediatrico Bambino Gesù ha effettuato due trapianti uno di rene e uno di cuore che ha permesso di salvare la vita a due pazienti in età pediatrica grazie al coinvolgimento di 35 operatori tra medici e infermieri. Attualmente sono in lista di attesa pediatrica per un trapianto di cuore 26 pazienti e 34 pazienti per un trapianto di rene. Dobbiamo incentivare la cultura della donazione, un gesto di amore verso il prossimo e voglio ringraziare il Centro ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) “L’attività di donazione di organi e di trapianto è molto importante perché permette di salvare vite umane. Dall’dell’nella nostra Regione sono statiun totale di 210di organi (109 di fegato, 82 di rene, 9 di cuore, 4 di polmoni e 6 combinati). Propriol’ospedale pediatricoha effettuato dueuno di rene e uno di cuore che ha permesso di salvare la vita a due pazienti in età pediatrica grazie al coinvolgimento di 35 operatori tra medici e infermieri. Attualmente sono in lista di attesa pediatrica per un trapianto di cuore 26 pazienti e 34 pazienti per un trapianto di rene. Dobbiamo incentivare la cultura della donazione, un gesto di amore verso il prossimo e voglio ringraziare il Centro ...

