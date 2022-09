Salute: il 24 la Giornata nazionale del respiro, 'importante anche cura ambiente' (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos Salute) - "La cura dell'ambiente è la cura del respiro”. Questo il tema della Giornata nazionale del respiro, che si terrà il 24 settembre con iniziative su tutto il territorio italiano. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sul crescente diffondersi delle malattie respiratorie - evidenzia una nota - e sul loro pesante impatto sulla vita delle persone, nonché promuovere la prevenzione e la diagnosi di queste patologie. Quest'anno verrà inoltre posto l'accento sull'importanza della cura del territorio, sulla necessità di agire con interventi mirati per preservare non solo l'ambiente, ma anche l'aria che respiriamo ogni giorno. Nel corso della Giornata ... Leggi su iltempo (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos) - "Ladell'è ladel”. Questo il tema delladel, che si terrà il 24 settembre con iniziative su tutto il territorio italiano. L'obiettivo è sensibilizzare l'opinione pubblica sul crescente diffondersi delle malattie respiratorie - evidenzia una nota - e sul loro pesante impatto sulla vita delle persone, nonché promuovere la prevenzione e la diagnosi di queste patologie. Quest'anno verrà inoltre posto l'accento sull'importanza delladel territorio, sulla necessità di agire con interventi mirati per preservare non solo l', mal'aria che respiriamo ogni giorno. Nel corso della...

IAutunnale : Ma quando mai? O chi ci riesce?? Dalle 7 alle 23: tappe di una giornata perfetta (per stare in salute e vivere a l… - vinierm : RT @Corriere: Dalle 7 alle 23: tappe di una giornata perfetta (per stare in salute e vivere a lungo) - gianpiero_salvo : @itsmeback_ Ciao Sabry, buona giornata a te, mi auguro che tu stia al meglio, ho recentemente letto dei tuoi problemi di salute. ???? - Chiara02224370 : @yagmure1997 Non ti nascondere cara ?? si riparte per una nuova settimana, forza ... coraggio ?? Buon lunedì a te mia… - Profilo3Marco : RT @Corriere: Dalle 7 alle 23: tappe di una giornata perfetta (per stare in salute e vivere a lungo) -