Salernitana, Nicola lavora al cambio modulo nella sosta (Di lunedì 19 settembre 2022) Durante la sosta delle nazionali, Davide Nicola lavorerà su un nuovo modulo per la Salernitana, passando al 4-4-2 Durante la sosta nazionali Davide Nicola si metterà al lavoro per riplasmare il modulo della Salernitana, secondo quanto riportato dal Mattino. La scelta del tecnico potrebbe vertere ad un 4-4-2: i benefici arriverebbero con l'utilizzo in supporto – e non in alternativa – sugli esterni di Sambia e Bradaric assieme ai titolari Mazzocchi e Candreva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

