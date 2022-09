Salernitana, dopo la sosta il calendario si farà in salita (Di lunedì 19 settembre 2022) di Marco?De Martino SALERNO – Sette punti in sette partite, quattro pareggi, una sola vittoria e due battute d’arresto arrivate entrambe all’Arechi: è agrodolce il bilancio di questa prima fase della stagione per la Salernitana, arrivata comunque alla prima sosta de campionato in una posizione di classifica piuttosto tranquilla. Volendo considerare il bicchiere mezzo pieno, i granata hanno conquistato già quasi lo stesso bottino di punti collezionato in tutto il girone d’andata della passata stagione (escludendo però il match di Udine recuperato a fine stagione) quando furono racimolati appena 8 punti, solo 1 in più rispetto agli attuali 7. Guardando il bicchiere mezzo vuoto, però c’è rammarico soprattutto per i due passi falsi in casa negli scontri diretti con?Empoli e Lecce dai quali è stato tratto un solo punticino. E dopo la ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 19 settembre 2022) di Marco?De Martino SALERNO – Sette punti in sette partite, quattro pareggi, una sola vittoria e due battute d’arresto arrivate entrambe all’Arechi: è agrodolce il bilancio di questa prima fase della stagione per la, arrivata comunque alla primade campionato in una posizione di classifica piuttosto tranquilla. Volendo considerare il bicchiere mezzo pieno, i granata hanno conquistato già quasi lo stesso bottino di punti collezionato in tutto il girone d’andata della passata stagione (escludendo però il match di Udine recuperato a fine stagione) quando furono racimolati appena 8 punti, solo 1 in più rispetto agli attuali 7. Guardando il bicchiere mezzo vuoto, però c’è rammarico soprattutto per i due passi falsi in casa negli scontri diretti con?Empoli e Lecce dai quali è stato tratto un solo punticino. Ela ...

calciomercatoit : +++ Designazioni arbitrali: #Marcenaro (arbitro #JuveSalernitana) IV Uomo in Fiorentina-Verona. #Orsato (… - MarcoAMilito : RT @sorciosss: @bergomifabio Conte veniva sistematicamente massacrato anche dopo una vittoria (es. Sassuolo), Inzaghi è continuamente esalt… - gabri_elfideo : So soltanto che IO tifoso che ha spaccato la casa al goal di Milik con la Salernitana, IO tifoso che ho sempre sost… - fedexdusan : @EdoardoMecca1 In realtà già col benfica dovevano giocare col sangue agli occhi dopo la partita con la salernitana - marcodemartini5 : @Paolo_Bargiggia @juventusfc Gravina ha difeso gli arbitri dopo juve salernitana, è strano che si esponga così tan… -