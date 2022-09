Sala: “Dibattito pubblico per il nuovo stadio parte il 28 settembre” (Di lunedì 19 settembre 2022) Il sindaco di Milano Beppe Sala sul Dibattito pubblico per il nuovo stadio di Inter e Milan Potrebbe iniziare il 28 settembre il Dibattito pubblico sul nuovo stadio di Milano: ad affermarlo è il sindaco meneghino Beppe Sala a margine dell’assemblea generale di Assimpredil Ance al Teatro Lirico. “Mi pare che sia il 28 settembre, stiamo aspettando il consenso da Roma rispetto alle modalità del Dibattito pubblico e al progetto che abbiamo presentato”. Inizialmente l’avvio del Dibattito pubblico era previsto per la giornata odierna. sansiro-wp-777×4371L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di lunedì 19 settembre 2022) Il sindaco di Milano Beppesulper ildi Inter e Milan Potrebbe iniziare il 28ilsuldi Milano: ad affermarlo è il sindaco meneghino Beppea margine dell’assemblea generale di Assimpredil Ance al Teatro Lirico. “Mi pare che sia il 28, stiamo aspettando il consenso da Roma rispetto alle modalità dele al progetto che abbiamo presentato”. Inizialmente l’avvio delera previsto per la giornata odierna. sansiro-wp-777×4371L'articolo proviene da intermagazine.

