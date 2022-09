Sacchi su Milan-Napoli | ‘Partita in stile Premier | avrei voluto non finissime mai’

(Di lunedì 19 settembre 2022) Arrigo, nel consueto editoriale per la Gazzetta dello sport, torna sulla bella sfida andata in scena ieri sera tra: "Peccato...

xmaflex : @TolliVincenzo Il Milan dal passato glorioso è solo un ricordo.Non succederà MAI che i suoi tifosi ci applaudano do… - PassioneMilan3 : Sacchi: “Sarei stato davanti alla televisione per ore” @ACMilanInside_ #ACMilan #Milan #SempreMilan #WeAreAcMilan - aireemilan : RT @angelmnt99: Ricordo a tutti che nell'anno dello scudetto con Sacchi, il Milan perse a San Siro con la viola che con due contropiedi por… - RaffaeleScuot10 : Voglio ricordare che arrigo sacchi a vinto solo con il milan,ma ce una cosa che va detta,che il milan senza di lui… - GiustoQueo : RT @angelmnt99: Ricordo a tutti che nell'anno dello scudetto con Sacchi, il Milan perse a San Siro con la viola che con due contropiedi por… -

... si va dal gruppo jazz della Filarmonica allo Spirit de. al Coro della Scala al Teatro Pime e ...di Milano che entra nei quartieri della città - ha aggiunto l'assessore alla Cultura Tommaso...Arrigo, intervistato da 'La Gazzetta dello Sport' , ha commentato il big match di Serie A trae Napoli , terminato 1 - 2. Questo il suo parere: 'Peccato che l'arbitro abbia fischiato la fine. ...La Scala esce dalla Scala e dal 27 settembre al 1 ottobre anima la città con 22 spettacoli, gratuiti ma con prenotazione obbligatoria, per la maggior parte in periferia, dal teatro del carcere minoril ...Il Napoli si gode la vittoria ottenuta ai danni del Milan tuttavia per un ex allenatore il risultato non può essere considerato giusto.