Russia, Alla Pugacheva si schiera contro la guerra: la posizione anti Putin della star della musica (Di lunedì 19 settembre 2022) Alla Pugacheva, star della canzone russa, si è pubblicamente esposta per protestare contro la guerra in Ucraina, aggiungendo che la morte dei soldati avviene 'per scopi illusori che rendono il Paese ... Leggi su globalist (Di lunedì 19 settembre 2022)canzone russa, si è pubblicamente esposta per protelain Ucraina, aggiungendo che la morte dei soldati avviene 'per scopi illusori che rendono il Paese ...

AngeloCiocca : L'UE ha intensificato la pressione finanziaria sull'#Ungheria chiedendone il blocco dei fondi? Ovvio, perché ha bis… - NicolaPorro : Le certezze granitiche di #Draghi sulle #sanzioni iniziano a vacillare...?? - ladyonorato : L’attacco alla nostra autonomia alimentare non arriva dalla Russia, ma dalle sanzioni europee. #hastatoputin è l’ul… - Frenk080 : RT @ImolaOggi: Caro bollette, Roma: 30 ristoranti chiusi in una settimana (sempre 'per spezzare le reni alla Russia'...) - BettainChin : RT @giulianol: Diciamo che l'Ungheria ha già recuperato i miliardi di fondi che rischia di non avere evitando sanzioni alla Russia e aiuti… -