Rossi: l’appello che abbiamo promosso punta all’obiettivo di una cultura davvero libera e plurale (Di lunedì 19 settembre 2022) “liberare la cultura”: è questo l’appello, lanciato dalle pagine del mensile culturaIdentità, firmato delle Fondazioni e Associazioni impegnate nella valorizzazione della cultura e dell’identità italiana. Un immenso patrimonio di idee e di bellezza da difendere: 3000 siti archeologici, 5000 musei, 18500 biblioteche, 700 teatri, 3100 schermi cinematografici, 9000 società dell’industria audiovisiva e digitale, le oltre 3000 case discografiche e le 5000 aziende editoriali. Per non parlare dei castelli, delle ville e palazzi, sull’intero territorio nazionale, che raccontano la nostra storia. “L’Italia è bella – scrivono – perché la sua bellezza innata è stata per secoli elevata, valorizzata e raccontata da generazioni di artisti e creativi. Noi siamo gli eredi di quella bellezza che intendiamo difendere e ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 19 settembre 2022) “re la”: è questo, lanciato dalle pagine del mensileIdentità, firmato delle Fondazioni e Associazioni impegnate nella valorizzazione dellae dell’identità italiana. Un immenso patrimonio di idee e di bellezza da difendere: 3000 siti archeologici, 5000 musei, 18500 biblioteche, 700 teatri, 3100 schermi cinematografici, 9000 società dell’industria audiovisiva e digitale, le oltre 3000 case discografiche e le 5000 aziende editoriali. Per non parlare dei castelli, delle ville e palazzi, sull’intero territorio nazionale, che raccontano la nostra storia. “L’Italia è bella – scrivono – perché la sua bellezza innata è stata per secoli elevata, valorizzata e raccontata da generazioni di artisti e creativi. Noi siamo gli eredi di quella bellezza che intendiamo difendere e ...

SecolodItalia1 : Rossi: l’appello che abbiamo promosso punta all’obiettivo di una cultura davvero libera e plurale… - Filippo_Rossi : RT @PastorellaGiu: L'appello disperato del mondo dello #sport uscito oggi su @repubblica ci dice chiaramente una cosa: contro la #CrisiEner… - CettinaCaminiti : “Adottate Trilli”, l’appello per il cane di Daniela Volponi investita e uccisa. Anche Vasco Rossi ha salutato la su… - Donatel09064683 : RT @lazampa: “Adottate Trilli”, l’appello per il cane di Daniela Volponi investita e uccisa. Anche Vasco Rossi ha salutato la sua “Toffee”… - ItaliaAta : “Adottate Trilli”, l’appello per il cane di Daniela Volponi investita e uccisa. Anche Vasco Rossi ha salutato la su… -