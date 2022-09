Romina Power rompe il silenzio da Silvia Toffanin sul ritorno di fiamma con Al Bano: "Non è facile..." (Di lunedì 19 settembre 2022) Nella giornata di ieri, Romina Power ospite a Verissimo si è lasciata andare ad una serie di confessioni che riguardano il suo presunto ritorno di fiamma con AL Bano. Ecco quali sono state le sue parole. Intervista a tre per Romina Power e le sue due figlie Romina jr e Cristél. Un ritorno gradito che ancora una volta ha proiettato sul piccolo schermo l'affetto delle donne e la loro unione, che va oltre qualsiasi dramma o separazione. L'amore resiste dopo la separazione tra l'americana e Al Bano Carrisi ma soprattutto, senza la loro adorata sorella Ylenia. Non è ancora stato chiarito in che circostanze la giovane sia scomparsa tanti anni fa. Nonostante la rassegnazione del cantante pugliese, la mamma continua a non ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 19 settembre 2022) Nella giornata di ieri,ospite a Verissimo si è lasciata andare ad una serie di confessioni che riguardano il suo presuntodicon AL. Ecco quali sono state le sue parole. Intervista a tre pere le sue due figliejr e Cristél. Ungradito che ancora una volta ha proiettato sul piccolo schermo l'affetto delle donne e la loro unione, che va oltre qualsiasi dramma o separazione. L'amore resiste dopo la separazione tra l'americana e AlCarrisi ma soprattutto, senza la loro adorata sorella Ylenia. Non è ancora stato chiarito in che circostanze la giovane sia scomparsa tanti anni fa. Nonostante la rassegnazione del cantante pugliese, la mamma continua a non ...

