Romina Power con le figlie Cristel e Romina Carrisi a Verissimo: la rivelazione su Ylenia Carrisi (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono passati molti anni, ma quella della scomparsa di Ylenia Carrisi, sparita nel nulla 29 anni fa, rimane una ferita aperta per la famiglia Carrisi. Romina Power insieme alle figlie Cristel e Romina Carrisi ha voluto parlarne a Canale 5. Le parole delle tre donne a Silvia Toffanin. Romina e Cristel Carrisi ricordano la sorella Ylenia “So che oggi avete avuto la forza di ricordarla” – esordisce Toffanin, che con delicatezza invita le sorelle Cristel e Romina ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 19 settembre 2022) Sono passati molti anni, ma quella della scomparsa di, sparita nel nulla 29 anni fa, rimane una ferita aperta per la famigliainsieme alleha voluto parlarne a Canale 5. Le parole delle tre donne a Silvia Toffanin.ricordano la sorella“So che oggi avete avuto la forza di ricordarla” – esordisce Toffanin, che con delicatezza invita le sorelle...

