Roma – Valle Fontana, la Raggi: “Pronto un esposto a sostegno degli ortisti e del territorio” (Di lunedì 19 settembre 2022) Questo il comunicato reso noto stamane dall’ex prima cittadina della Capitale, Virginia Raggi, in merito alla situazione portata alla ribalta della cronaca, grazie alle ripetute denunce del Comitato di salvaguardia di Valle Fontana e le associazioni ambientaliste: “Come gruppi consiliari M5S Roma e Civica Raggi stiamo preparando un esposto in Procura per salvare il territorio di Valle Fontana nel XIV Municipio e i suoi ortisti, che rappresentano per la zona un presidio ambientale e produttivo unico nel suo genere. Dallo scorso agosto la Città Metropolitana di Roma Capitale ha iniziato lo sgombero di 125 ortisti per l’avvio dei lavori di riqualificazione previsti sin dal 2018, quando ... Leggi su italiasera (Di lunedì 19 settembre 2022) Questo il comunicato reso noto stamane dall’ex prima cittadina della Capitale, Virginia, in merito alla situazione portata alla ribalta della cronaca, grazie alle ripetute denunce del Comitato di salvaguardia die le associazioni ambientaliste: “Come gruppi consiliari M5Se Civicastiamo preparando unin Procura per salvare ildinel XIV Municipio e i suoi, che rappresentano per la zona un presidio ambientale e produttivo unico nel suo genere. Dallo scorso agosto la Città Metropolitana diCapitale ha iniziato lo sgombero di 125per l’avvio dei lavori di riqualificazione previsti sin dal 2018, quando ...

FraLuna1109 : @pampesempre Io non potrei vivere altrove… ma in inverno a Roma e in estate in Valle D’Aosta ci si potrebbe provare… - liviofiorillo : RT @InfoAtac: #info #atac #MetroA servizio limitato alla stazione di Ottaviano, causa inconveniente tecnico tra le stazioni di Valle Aurel… - InfoAtac : #info #atac #MetroA servizio limitato alla stazione di Ottaviano, causa inconveniente tecnico tra le stazioni di V… - cpasqui1912 : @Link4Universe Museo dell'aviazione a Vigna di Valle vicino Roma. - italiaserait : Roma – Valle Fontana, la Raggi: “Pronto un esposto a sostegno degli ortisti e del territorio” -