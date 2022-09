Roma | prima lo seguono in strada poi lo pestano brutalmente per il portafogli

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 19 settembre 2022). Lo hanno aggredito all’improvviso, mentre passeggiava solitario per le vie della Capitale. Un assalto in piena regola, un pestaggio con calci e pugni. Infine, la rapina, quando la vittima era ormai immobilizzata a terra dai colpi subiti. Il racconto che la vittima, 27enne di origini indiane, ha fornito ai militari dopo l’aggressione, è stato abbastanza indicativo della violenza con cui si è consumato l’evento. Assalto improvviso a: pestato per ilDopo la segnalazione, la pattuglia dei Carabinieri è intervenuta in via Filippo Turati dove la vittima, un cittadino indiano di 27 anni, senza fissa dimora, ha dichiarato di essere stato aggredito poco, da due uomini, molto probabilmente stranieri, mentre passeggiava a piedi lungo via Gioberti. I due gli avrebbero sferrato dei pugni al volto e calci ...