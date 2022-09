Roma, Pellegrini e Dybala saranno valutati dalle rispettive nazionali - Sport - Calcio - quotidiano.net (Di lunedì 19 settembre 2022) I due giocatori hanno subito un infortunio nell'ultima uscita ma risponderanno ugualmente alle convocazioni di Italia e ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) I due giocatori hanno subito un infortunio nell'ultima uscita ma risponderanno ugualmente alle convocazioni di Italia e ...

DiMarzio : .@OfficialASRoma, per #Pellegrini fastidio al flessore, per #Dybala risentimento al flessore - OfficialASRoma : Triplice fischio! Vinciamo 3-0, con i gol di Dybala, Pellegrini e Belotti! DAJE ROMA DAJE! ???? #RomaHJK #UEL - AliprandiJacopo : #Dybala entra e segna subito. Dybala entra e si sblocca la Roma. Dybala entra e la #ASRoma si diverte.#Zaniolo inco… - CorSport : #Roma, #Dybala e #Pellegrini in partenza: saranno valutati in nazionale ?? - Luca100celleASR : RT @Ern4Pel: Però mi devo fidare di più di coloro che dicono che Pellegrini è un giocatore inutile alla Roma. -