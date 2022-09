Roma, infortuni Dybala e Pellegrini: le ultime sulle loro condizioni (Di lunedì 19 settembre 2022) In casa Roma sono tutti preoccupati per le condizioni di Dybala e Pellegrini, i due potrebbero essere valutati dagli staff delle rispettive Nazionali In casa Roma sono tutti preoccupati per le condizioni di Dybala e Pellegrini, i due potrebbero essere valutati dagli staff delle rispettive Nazionali. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, entrambi risponderanno presente alle chiamate di Scaloni e Mancini. Soltanto dopo un controllo con lo staff medico decideranno se rientrare nel club o se potranno proseguire la settimana con la Nazionali. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) In casasono tutti preoccupati per ledi, i due potrebbero essere valutati dagli staff delle rispettive Nazionali In casasono tutti preoccupati per ledi, i due potrebbero essere valutati dagli staff delle rispettive Nazionali. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, entrambi risponderanno presente alle chiamate di Scaloni e Mancini. Soltanto dopo un controllo con lo staff medico decideranno se rientrare nel club o se potranno proseguire la settimana con la Nazionali. L'articolo proviene da Calcio News 24.

