Roma, furiosa rissa tra ragazzi davanti al pub: accoltellato 21enne (Di lunedì 19 settembre 2022) Una rissa violenta, che poteva trasformarsi in tragedia quella che si è verificata sabato a Roma. Nell'accesso diverbio è rimasto ferito con un'arma da taglio un ragazzo di 21 anni. La dinamica dell'accaduto è attualmente al vaglio delle forze dell'ordine. Leggi anche: Roma: 'Correte, mi hanno sequestrata', accorre la Polizia, inviato l'elicottero Violenta rissa tra ragazzi nella notte: i fatti I fatti sono avvenuti sabato in via Capoprati, davanti al Molo Zero, poco prima delle tre di notte. Ad allertare i soccorsi alcuni ragazzi che hanno assistito alla rissa. Nella segnalazione giunta alla polizia si dichiarava la presenza di un ragazzo ferito che si trovava sotto il ponte Duca D'Aosta. Quest'ultimo che ha riportato diverse ferite, è poi stato ...

