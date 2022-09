Roma: due fratellini recuperano la vista grazie alla terapia genica (Di lunedì 19 settembre 2022) Roma. Un fratellino ed una sorellina di 8 e 3 anni, affetti dalla stessa forma di distrofia retinica ereditaria, hanno riacquistato importanti capacità visive grazie alla scienza e alla ricerca. Un risultato grandioso, tutto nostrano, poiché firmato dai medici dell’unità di Oculistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Ad oggi, dopo il trattamento medico, i due piccoli pazienti distinguono meglio i dettagli e riescono a muoversi con fiducia negli ambienti poco illuminati, senza timore di inciampare negli oggetti. Il tutto grazie al trattamento con terapia genica. La bambina che ha riacquistato la vista è la più giovane paziente in Italia ad aver ricevuto questo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 settembre 2022). Un fratellino ed una sorellina di 8 e 3 anni, affetti dstessa forma di distrofia retinica ereditaria, hanno riacquistato importanti capacità visivescienza ericerca. Un risultato grandioso, tutto nostrano, poiché firmato dai medici dell’unità di Oculistica della Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS e dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù. Ad oggi, dopo il trattamento medico, i due piccoli pazienti distinguono meglio i dettagli e riescono a muoversi con fiducia negli ambienti poco illuminati, senza timore di inciampare negli oggetti. Il tuttoal trattamento con. La bambina che ha riacquistato laè la più giovane paziente in Italia ad aver ricevuto questo ...

LaVeritaWeb : Esplode come una bomba la notizia di un blocco di due anni all’export per la manutenzione delle centrali nucleari.… - elisatoffoli : Questo tour magico sta per concludersi, mancano due tappe, Chieti e poi, sì, lei, bellissima, la Capitale: Roma. Ar… - borghi_claudio : @AntonioMazzar19 Ma studiate, un minimo, non è difficile. I fascisti ottennero 37 seggi su 535 Il governo incaricat… - ilfaroonline : Roma. Due fratellini recuperano la vista grazie alla terapia genica - maurizi58472343 : RT @Teso4zampe: Due cani sulla Salaria per Roma altezza Osteria Nuova - -