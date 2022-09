Roma, caro energia: bolletta da 18mila euro alla Gelateria Fassi. 'Resistiamo, per ora' (Di lunedì 19 settembre 2022) Da 4.741 a 17.862 euro. Serviranno 9mila coppette da 2 euro per saldare il conto. Il titolare: 'Questa bolletta è un insulto al mio ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) Da 4.741 a 17.862. Serviranno 9mila coppette da 2per saldare il conto. Il titolare: 'Questaè un insulto al mio ...

