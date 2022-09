Roma, band derubata poco prima del concerto: raccolta fondi per ricomprare l’attrezzatura (Di lunedì 19 settembre 2022) È stata vittima di un furto proprio nella sua penultima data del tour, a Roma. La band “I Legno” nella sua tappa Romana è stata derubata di tutta l’attrezzatura. Sono stati proprio i componenti del gruppo a postare su Instagram la foto del furgone aperto e svaligiato, a dichiarare: “Ciao, siamo i Legno e purtroppo sabato 17 Settembre a Roma siamo stati derubati dal furgone di tutta l’attrezzatura: batteria, chitarre, tastiere”. E lo hanno fatto per lanciare una raccolta fondi su GoFundMe. Soldi che saranno utili alla band per comprare nuove attrezzature. La band è rimasta senza attrezzatura Hanno perso tutto con quel furto. Tutto quello che contava per loro e per il loro lavoro. Tanta l’amarezza per i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 19 settembre 2022) È stata vittima di un furto proprio nella sua penultima data del tour, a. La“I Legno” nella sua tappana è statadi tutta. Sono stati proprio i componenti del gruppo a postare su Instagram la foto del furgone aperto e svaligiato, a dichiarare: “Ciao, siamo i Legno e purtroppo sabato 17 Settembre asiamo stati derubati dal furgone di tutta: batteria, chitarre, tastiere”. E lo hanno fatto per lanciare unasu GoFundMe. Soldi che saranno utili allaper comprare nuove attrezzature. Laè rimasta senza attrezzatura Hanno perso tutto con quel furto. Tutto quello che contava per loro e per il loro lavoro. Tanta l’amarezza per i ...

